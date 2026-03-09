جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD ويمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 "10-03-2026"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جلطة سراي - ليفربول 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORT HD 1 أحمد البلوشي نيوكاسل - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 1 خليل البلوشي أتالانتا - بايرن ميونخ 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 2 عصام الشوالي أتلتيكو مدريد - توتنهام 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 3 عامر الخوذيري

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الحزم - الهلال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 3 عبدالعزيز الزيد الأهلي - الجبلين 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 4 محمد الخامسي

دوري أبطال آسيا للنخبة - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ماتشيدا - جانجون 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORT HD 2 حسن العيدروس بوريرام - ملبورن سيتي 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORT HD 1 نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة 15