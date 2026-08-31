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Al Hilal vs Al Ahli Al Hilal (X) Al Ahli (X) AI
دوري جوّي للنخبة عبر إنترنت آمن وسريع عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الهلال ضد الأهلي
الهلال
الأهلي
دوري روشن السعودي
الخليج تحت 21 ضد الوحدة تحت 21
الخليج تحت 21
الوحدة تحت 21
دوري جوّي للنخبة تحت 21
بارما ضد كريمونيزي
بارما
كريمونيزي
كأس إيطاليا
تورينو ضد مونزا
تورينو
مونزا
هامبورغ اتش اي بي سي ضد بوروسيا دورتموند
هامبورغ اتش اي بي سي
بوروسيا دورتموند
كأس ألمانيا
غزل المحلة ضد الشرقية إنبي
غزل المحلة
الشرقية إنبي
الدوري المصري الممتاز
الجيش ضد زد
الجيش
زد
وادي دجلة ضد القناة
وادي دجلة
القناة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر حيث قمة في دوري روشن السعودي بجانب مباريات دوري جوّي والكؤوس في ألمانيا وإيطاليا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري عبر كورة بلس، وكأس إيطاليا على MBC شاهد، وكأس ألمانيا عبر starzplay.

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات دوري جوّي للنخبة 2026-2027.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 "01-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الهلال - الأهلي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 1فارس عوض

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بارما - كريمونيسي19:00 السعودية، 20:00 الإماراتMBC شاهدمحمد أبو كبده
تورينو - مونزا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتMBC شاهدغازي العمري
MBC ACTION

دوري جوّي للنخبة - الجولة 2

شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الخليج - الوحدة18:40 السعودية، 19:40 الإماراتstc tv sports HD

كأس ألمانيا - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هامبورج - دورتموند21:45 السعودية، 22:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1فيصل الهندي

الدوري المصري - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
طلائع الجيش - زد17:00 مصر، 18:00 الإماراتON Sport Plusمحمد الكواليني
غزل المحلة - القناة17:00 مصر، 18:00 الإماراتON Sport Maxأيمن الكاشف
وادي دجلة - القناة20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sportهشام معمر

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجيل - جدة18:40 السعودية، 19:40 الإماراتتطبيق ثمانيةمحمد معنوزة
العروبة - الزلفي19:20 السعودية، 20:21 الإماراتثمانية 3محمد مصباح
النجمة - الجبلين20:40 السعودية، 21:40 الإماراتثمانية 2سلطان الحربي

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