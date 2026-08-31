جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر حيث قمة في دوري روشن السعودي بجانب مباريات دوري جوّي والكؤوس في ألمانيا وإيطاليا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري عبر كورة بلس، وكأس إيطاليا على MBC شاهد، وكأس ألمانيا عبر starzplay.

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات دوري جوّي للنخبة 2026-2027.





جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 "01-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الهلال - الأهلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 فارس عوض

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بارما - كريمونيسي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات MBC شاهد محمد أبو كبده تورينو - مونزا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات MBC شاهد غازي العمري MBC ACTION

دوري جوّي للنخبة - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة الخليج - الوحدة 18:40 السعودية، 19:40 الإمارات stc tv sports HD

كأس ألمانيا - الدور الأول

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هامبورج - دورتموند 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 فيصل الهندي

الدوري المصري - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق طلائع الجيش - زد 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Plus محمد الكواليني غزل المحلة - القناة 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Max أيمن الكاشف وادي دجلة - القناة 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport هشام معمر

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 3