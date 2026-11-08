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أحمد مجدي
ترجمه

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 نوفمبر .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
كأس مصر
مصر

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية مع بداية مرحلة التوقف الدولي.

وتستمر مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر بمواجهتين هامتين.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات كأس مصر عبر تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

ON Sport 1

أون سبورت

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جدول مباريات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 "07-11-2026"

كأس مصر - دور الـ 32

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

المصري - مصر المقاسة

14:30 مصر، 15:30 السعودية

أون سبورت

محمد الغياتي

الأهلي - السكة الحديد

17:00 مصر، 18:00 السعودية

أون سبورت ماكس

بلال علام

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