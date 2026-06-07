جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات القوية.
ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026؟
يمكن متابعة المباريات الودية عبر تطبيق TOD.
كما يمكن مشاهدة كأس الرابطة المصرية على كورة بلس والدوري المغربي عبر المغربية الرياضية.
وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.
جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 "08-06-2026"
مباريات ودية - استعدادا لكأس العالم 2026
كأس الرابطة المصرية - الثالث والرابع
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|زد - وادي دجلة
|17:00 مصر، 18:00 الإمارات
|ON SPORT MAX
كأس الرابطة المصرية - النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|دجلة - إنبي
|20:00 مصر، 21:00 الإمارات
|ON SPORT 1