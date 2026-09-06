هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
شاهد الدوري الإيطالي عبر
كريم مليم

ترجمه

جدول مباريات اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الهلال ضد نيوم
الهلال
نيوم
دوري روشن السعودي
التعاون تحت 21 ضد الهلال تحت 21
التعاون تحت 21
الهلال تحت 21
دوري جوّي للنخبة تحت 21
أودينيزي ضد لاتسيو
أودينيزي
لاتسيو
الدوري الإيطالي
السويس بتروجيت ضد المصري
السويس بتروجيت
المصري
الدوري المصري الممتاز
الجبلين ضد الوحدة
الجبلين
الوحدة
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
خيتافي ضد سيلتا فيجو
خيتافي
سيلتا فيجو
الدوري الإسباني
إسبانيا
المملكة العربية السعودية
مصر
إيطاليا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإيطالي والإسباني، إضافة إلى مباريات قوية في دوري روشن السعودي والدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 7 سبتمبر/أيلول2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي ودوري الدرجة الأولى عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، أما بالنسبة لمواجهات الدوري المصري الممتاز فمنقولة حصريًا عبر ON SPORT.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

ثمانيةشاهد من هنا
stc tvشاهد من هنا
ON Sportشاهد من هنا
beIN SPORTS HDشاهد من هنا
TOD TVشاهد من هنا
Nord VPNاشترك الآن

جدول مباريات اليوم الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026 "07-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق 
الخليج - الرياض18:30 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانيةلم يعلن 
الهلال - نيوم 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات  ثمانية فهد العتيبي 

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
خيتافي - سيلتا فيجو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عبد الله الغامدي 
إلتشي - ريال سوسيداد 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 1حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 3

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق 
كالياري - ليتشي19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc tvلم يعلن 
أودينيزي - لاتسيو 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tvعيسى الحربين 

الدوري المصري الممتاز - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الاتحاد - بترول أسيوط 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON SPORT PLUSمحمد الكواليني 
القناة - طلائع الجيش17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON SPORT MAXطارق الأدور 
البنك الأهلي - غزل المحلة 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON SPORT MAXبلال علام 
السويس بتروجت - المصري20:00 مصر، 21:00 الإمارا ON SPORT محمد الشاذلي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
العدالة - الصقر 18:30 السعودية، 19:30 الإماراتثمانية
الجبلين - الوحدة 19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانية
الأخدود - النجمة 20:20 السعودية، 21:20 الإمارات ثمانية 

دوري جوّي للنخبة - الجولة 3

شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفيصلي - النجمة 18:50 السعودية، 19:50 الإماراتstc tv
الهلال - التعاون 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتstc tv

طالع الجدول الكامل من هنا

إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل