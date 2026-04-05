جدول مباريات اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.
ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 6 أبريل 2026؟
يمكن متابعة الدوري الإسباني عبر تطبيق TOD.
يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".
جدول مباريات اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 "06-04-2026"
الدوري الإيطالي - الجولة 31
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|أودينيزي - كومو
|13:30 السعودية، 14:30 الإمارات
|stc tv
|-
|ليتشي - أتالانتا
|16:00 السعودية، 17:00 الإمارات
|stc tv
|-
|يوفنتوس - جنوى
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|stc tv
|عيسى الحربين
|نابولي - ميلان
|21:45 السعودية، 22:45 الإمارات
|stc tv
|عامر عبدالله
دوري جوّي للنخبة - الجولة 20
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|الأهلي - القادسية
|20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|stc tv sports HD2
|عبدالعزيز الزيد
|النصر - الهلال
|20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|stc tv sports HD3
|أحمد النفيسة
|الاتفاق - الخليج
|20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|stc tv sports HD4
|عبدالله المحيسن
|الخلود - التعاون
|20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|stc tv sports HD5
|فهد عريشي
|الاتحاد - الشباب
|20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|stc tv sports HD6
|عبدالعزيز السبر
|الأخدود - ضمك
|20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|stc tv sports HD7
|محمد الخامسي
الدوري الإسباني - الجولة 30
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|جيرونا - فياريال
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN SPORT 2
|محمد بركات
الدوري المصري - الجولة 2 (مجموعة الهبوط)
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|كهرباء الإسماعيلية - بتروجيت
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|On Sports 1
|محمد الغياتي
|زد - المقاولون العرب
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|On Sports 1
|بلال علام
الدوري المغربي - الجولة 11
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الوداد - الدفاع الجديدي
|19:00 المغرب، 22:00 السعودية
|المغربية الرياضية