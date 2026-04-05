Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
De Bruyne Leao Napoli MilanGetty/GOAL
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 6 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 "06-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 31

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أودينيزي - كومو13:30 السعودية، 14:30 الإماراتstc tv-
ليتشي - أتالانتا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv-
يوفنتوس - جنوى19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tvعيسى الحربين
نابولي - ميلان21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tvعامر عبدالله

دوري جوّي للنخبة - الجولة 20

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - القادسية20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv sports HD2عبدالعزيز الزيد
النصر - الهلال20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv sports HD3أحمد النفيسة
الاتفاق - الخليج20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv sports HD4عبدالله المحيسن
الخلود - التعاون20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv sports HD5فهد عريشي
الاتحاد - الشباب20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv sports HD6عبدالعزيز السبر
الأخدود - ضمك20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv sports HD7محمد الخامسي

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جيرونا - فياريال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 2محمد بركات

الدوري المصري - الجولة 2 (مجموعة الهبوط) 

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كهرباء الإسماعيلية - بتروجيت17:00 مصر، 18:00 السعوديةOn Sports 1محمد الغياتي
زد - المقاولون العرب20:00 مصر، 21:00 السعوديةOn Sports 1بلال علام

الدوري المغربي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الوداد - الدفاع الجديدي19:00 المغرب، 22:00 السعوديةالمغربية الرياضية

إعلان