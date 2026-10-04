جدول مباريات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 إقامة مباريات هامة في دوري الأمم الأوروبية .

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

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يمكن مشاهدة العديد من المباريات عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 "05-10-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 4





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق قبرص - لاتفيا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 2 أحمد فؤاد فرنسا - بلجيكا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي إيطاليا - تركيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 2 حفيظ دراجي أيرلندا الشمالية - جورجيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 7 حسن العيدروس أوكرانيا - المجر 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 6 أحمد البلوشي البوسنة - بولندا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 4 نوفل باشي رومانيا - السويد 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 3 علي محمد علي الجبل الأسود - أرمينيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 5 أحمد عبده







