مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 4 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تشيلسي ضد نوتنجهام فوريست
إيفرتون ضد مانشستر سيتي
إشبيلية ضد ريال سوسييداد
روما ضد فيورنتينا
الهلال تحت 21 ضد الاتحاد تحت 21
الاتحاد ضد الخلود
إتحاد يعقوب المنصور ضد نهضة بركان
الدوري المغربي الممتاز
الاتحاد ضد بتروجيت
تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 4 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 4 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 4 مايو 2026 "04-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفيحاء - الرياض19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانيةسعد يحيى
الاتفاق - النجمة21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةراشد الدوسري
الاتحاد - الخلود21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةسليمان الشريف

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تشيلسي - نوتينجهام17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 1علي سعيد الكعبي
إيفرتون - مانشستر سيتي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إشبيلية - ريال سوسييداد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 3عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كريمونيسي - لاتسيو19:30 السعودية، 20:30 الإماراتstc tv
روما - فيورنتينا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

دوري جوّي السعودي للشباب - ملحق ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
التعاون - القادسية19:10 السعودية، 20:10 الإماراتstc tv sports HD 3
الهلال - الاتحاد20:15 السعودية، 21:15 الإمارات   stc tv sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 8 مجموعة الهبوط

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فاركو - المقاولون العرب17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإماراتON Sport 1هشام معمر
وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإماراتON Sport Maxمحمد الغياتي
الاتحاد - بتروجيت20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإماراتON Sport 1أيمن الكاشف

الدوري المغربي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
حسنية أكادير - أولمبيك آسفي19:00 المغرب، 21:00 السعوديةالمغربية الرياضية
يعقوب المنصور - نهضة بركان21:00 المغرب، 23:00 السعودية المغربية الرياضية
الكوكب المراكشي - أولمبيك الدشيرة23:00 المغرب، 01:00 السعودية المغربية الرياضية

