جدول مباريات اليوم الإثنين 4 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 4 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 4 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 4 مايو 2026 "04-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفيحاء - الرياض 19:10 السعودية، 20:10 الإمارات ثمانية سعد يحيى الاتفاق - النجمة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية راشد الدوسري الاتحاد - الخلود 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية سليمان الشريف

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تشيلسي - نوتينجهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 1 علي سعيد الكعبي إيفرتون - مانشستر سيتي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إشبيلية - ريال سوسييداد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 3 عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة كريمونيسي - لاتسيو 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc tv روما - فيورنتينا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

دوري جوّي السعودي للشباب - ملحق ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعاون - القادسية 19:10 السعودية، 20:10 الإمارات stc tv sports HD 3 الهلال - الاتحاد 20:15 السعودية، 21:15 الإمارات stc tv sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 8 مجموعة الهبوط

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فاركو - المقاولون العرب 17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإمارات ON Sport 1 هشام معمر وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية 20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات ON Sport Max محمد الغياتي الاتحاد - بتروجيت 20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات ON Sport 1 أيمن الكاشف

الدوري المغربي - الجولة 18

