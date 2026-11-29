يشهد اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب جولة جديدة من الدوريات.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والإيطالي والتركي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والتركي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2026 "30-11-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إسبانيول - خيتافي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 2 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليتشي - أتالانتا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv أحمد الخير كالياري - ميلان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv عامر عبدالله

الدوري التركي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جوزتيبي - طرابزون سبور 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري

الدوري المغربي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة اتحاد طنجة - حسنية أكادير 21:00 المغرب، 23:00 السعودية المغربية الرياضية

كأس العالم تحت 17 عاما - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بلجيكا - السعودية 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات الكاس 3 سمير المعيرفي تشيلي - المغرب 16:30 المغرب، 18:30 السعودية الكاس 3 سمير المعيرفي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 13