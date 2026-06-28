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جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
البرازيل ضد اليابان
البرازيل
اليابان
ألمانيا ضد باراجواي
ألمانيا
باراجواي

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 في دور الـ 32 من كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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كأس العالم
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
اليابان crest
اليابان
اليابان
كأس العالم
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
باراجواي crest
باراجواي
باراجواي

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جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 "29-06-2026"

كأس العالم 2026 - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
البرازيل - اليابان20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Max 1حفيظ دراجي
beIN Max 3عامر الخوذيري
ألمانيا - باراجواي23:30 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Max 2خليل البلوشي
beIN Max 4علي محمد علي

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