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Belgium France(C)Getty Images
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أحمد مجدي
ترجمه

جدول مباريات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تونس ضد بوتسوانا
تونس
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
كولومبوس كرو ضد إنتر ميامي
كولومبوس كرو
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
تونس
بوتسوانا
الولايات المتحدة

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 إقامة مباريات هامة ضمن فعاليات التوقف الدولي.

وفي دوري الأمم الأوروبية تقام مجموعة من المباريات الهامة وأبرزها مباراة بلجيكا ضد فرنسا.

كما تقام مباريات قوية في تصفيات أمم أفريقيا وأهمها مباراة تونس ضد بوتسوانا.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 ؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

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جدول مباريات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 "28-09-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 2


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

جورجيا - أوكرانيا

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 1

محمد بركات

أرمينيا - الجبل الأسود

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 2

باسم الزير

لاتفيا - قبرص

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 3

أحمد عبده

بلجيكا - فرنسا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 2

حفيظ دراجي

تركيا - إيطاليا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 3

عامر الخوذيري

أيرلندا الشمالية - المجر

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 5

عبدالله الغامدي

رومانيا - البوسنة

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 6

حسن العيدروس

السويد - بولندا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 4

جواد بدة

تصفيات كأس أفريقيا - الجولة 2


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة


غينيا الاستوائية - سيراليون

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

TOD


زيمبابوي - الكونغو

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 6

علي محمد علي

إفريقيا الوسطى - بوركينا فاسو

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 8

محمد المبروكي

بوتسوانا - تونس

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN Sports 1

عصام الشوالي

الدوري الأمريكي - الجولة 27


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

كولومبوس كرو - إنتر ميامي

02:00 السعودية، 03:00 الإمارات

APPLE TV


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