جدول مباريات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 "27-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة كالياري - أتالانتا 19:30 السعودية، 20:430 الإمارات stc tv لاتسيو - أودينيزي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر يونايتد - برينتفورد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إسبانيول - ليفانتي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 محمد بركات

دوري جوّي السعودي - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة القادسية - التعاون 18:50 السعودية، 19:50 الإمارات stc tv sports الاتحاد - الهلال 20:15 السعودية، 21:15 الإمارات stc tv sports

الدوري المصري - الجولة 4 مجموعة التتويج

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سموحة - المصري 17:00 مصر، 18:00 الإمارات On Sport Plus محمد الكواليني الزمالك - إنبي 17:00 مصر، 18:00 الإمارات On Sport Max حاتم بطيشة بيراميدز - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 الإمارات On Sport 1 مؤمن حسن

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 31