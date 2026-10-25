جدول مباريات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والتركي ودوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري الدرجة الأولى السعودي.





وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والتركي ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 "26-10-2026"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيفتشي - الاتحاد 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 2 عبدالله الغامدي الأهلي - الغرافة 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 1 ـحمد البلوشي العين - تراكتور 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 علي سعيد الكعبي القادسية - السد 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس القوة الجوية - باختاكور 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 3 باسم الزير

الدوري الإسباني - الجولة 10





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إشبيلية - أوساسونا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد فؤاد





الدوري الفرنسي - الجولة 8





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - ليون 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري





الدوري التركي - الجولة 9





المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريزه سبور - طرابزون سبور 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد عبده

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة البكيرية - هجر 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ثمانية الأنوار - الأخدود 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ثمانية العلا - العروبة 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات ثمانية





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