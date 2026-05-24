جدول مباريات اليوم الإثنين 25 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 25 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 25 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 25 مايو 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات إنتر ميامي عبر Apple TV.

كما تستطيع متابعة المباراة الفاصلة في الدوري الألماني عبر تطبيق MBC شاهد.

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 مايو 2026 "25-05-2026"

الدوري الألماني - ملحق الهبوط

المباراة الموعد القنوات الناقلة بادربورن - فولفسبورج 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات MBC شاهد

الدوري الأمريكي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - فيلادلفيا يونيون 02:00 السعودية، 03:00 الإمارات Apple TV

كأس الرابطة المصرية - ذهاب نصف النهائي