يشهد اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة دوري أبطال آسيا للنخبة.
ونشاهد اليوم ختام جولات الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي، بجانب انطلاق الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.
ولا ننسى مواجهات قوية في الدوري المصري أبرزها قمة الأهلي وبيراميدز.
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026؟
يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.
ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.
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جدول مباريات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 "23-11-2026"
دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 5
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
التعليق
نيفتشي - الهلال
16:45 السعودية، 17:45 الإمارات
beIN Sports 1
عصام الشوالي
العين - استقلال طهران
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
beIN Sports 2
علي سعيد الكعبي
الشمال - الأهلي
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
beIN Sports 1
حفيظ دراجي
تراكتور - الوصل
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
beIN Sports 3
حسن العيدروس
الاتحاد - باختاكور
21:15 السعودية، 22:15 الإمارات
beIN Sports 3
عبدالله الغامدي
القوة الجوية - الغرافة
21:15 السعودية، 22:15 الإمارات
beIN Sports 1
أحمد البلوشي
دوري جوّي للنخبة - الجولة 11
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الجبلين - الخلود
17:55 السعودية، 18:55 الإمارات
القادسية - الهلال
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
الدوري الإنجليزي - الجولة 11
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
التعليق
برينتفورد - إيفرتون
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN Sports 2
علي محمد علي
الدوري الإسباني - الجولة 13
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
المعلق
ليفانتي - إلتشي
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
beIN SPORTS 4
نوفل باشي
الدوري الإيطالي - الجولة 12
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
مونزا - فيورنتينا
22:45 السعودية، 23:45 الإمارات
الدوري المصري - الجولة 9
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
التعليق
الجونة - الزمالك
17:00 مصر، 18:00 السعودية
ON Sport Max
بلال علام
وادي دجلة - الاتحاد
17:00 مصر، 18:00 السعودية
ON Sport Plus
محمد الغياتي
الأهلي - بيراميدز
20:00 مصر، 21:00 السعودية
ON Sport
أيمن الكاشف
محمد الكواليني
ON Sport Max
مؤمن حسن
محمود أبو الركب
دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الجيل - الصقر
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات
ثمانية
جدة - ضمك
18:15 السعودية، 19:15 الإمارات
ثمانية