جدول مباريات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 إقامة مباراة هامة لحساب الدوري الأمريكي في بداية فترة التوقف الدولي.

ليونيل ميسي ورفاقه يخوضون مباراة هامة أمام سان دييجو في الدوري الأمريكي لحساب الجولة السادسة والعشرين.





وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

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جدول مباريات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 "21-09-2026"

الدوري الأمريكي - الجولة 26





المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - سان دييجو 02:00 السعودية، 03:00 الإمارات APPLE TV





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