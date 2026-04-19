جدول مباريات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي ودوري ابطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 "20-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليتشي - فيورنتينا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv عبدالله السعدي

دوري أبطال آسيا للنخبة - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأهلي - فيسيل كوبي 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Sports 1 عبدالله الغامدي الكأس 5 -

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - وست هام 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 حسن العيدروس

دوري جوّي السعودي - ملحق ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة القادسية - الفيحاء 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات stc tv sports الأخدود - الحزم 20:15 السعودية، 21:15 الإمارات stc tv sports

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 30