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أحمد مجدي
ترجمه

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
باختاكور ضد النصر
باختاكور
النصر
دوري أبطال آسيا النخبة
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
إسبانيا
المملكة العربية السعودية
فرنسا
إنجلترا
إيطاليا
الولايات المتحدة
المغرب
أوزبكستان

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة في الدوريات العالمية والمسابقات القارية.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والإيطالي والإنجليزي، وكذلك على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري الأمريكي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

المباريات التالية
باختاكور

باختاكور

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

النصر

النصر

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

وفيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى السعودي يمكن المشاهدة عبر تطبيق ثمانية.

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

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TOD TV

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جدول مباريات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 "02-11-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 9

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

نيوكاسل - إيفرتون

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

ديبورتيفو لاكورونيا - أوساسونا

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

أحمد عبده

الدوري الإيطالي - الجولة 10

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

ساسوولو - فيورنتينا

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

stc tv

أحمد الحامد

أتالانتا - بارما

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

stc tv

حازم عبد السلام

الدوري الفرنسي - الجولة 9

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

موناكو - ليل

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

beIN SPORTS 5

منتصر الأزهري

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 4

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

باختاكور - النصر

16:45 السعودية، 17:45 الإمارات

beIN SPORTS 2

عبد الله الغامدي

السد - الأهلي

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

عصام الشوالي

الوصل - القوة الجوية

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

هامر الخوذيري

تراكتور - نيفتشي

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

باسم الزير

الغرافة - القادسية

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات

beIN SPORTS 1

حسن العيدروس

الاتحاد - العين

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات

beIN SPORTS 3

أحمد البلوشي

الدوري الأمريكي - الجولة 33

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

نيو إنجلاند ريفولوشن - إنتر ميامي

03:00 السعودية، 04:00 الإمارات

Apple TV

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 10

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

الجبلين - البكيرية

15:30 السعودية، 16:30 الإمارات

ثمانية 2

مشعل الشمري

العروبة - الأنوار

15:30 السعودية، 16:30 الإمارات

ثمانية 3

محمد مصباح

الجيل - النجمة

17:40 السعودية، 18:40 الإمارات

ثمانية 1

عبد الإله العمري

الزلفي - الجندل

17:55 السعودية، 18:55 الإمارات

ثمانية 2

منير العتيبي

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