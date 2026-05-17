Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Burnley v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
شاهد دوري جوّي عبرشاهد مباريات إنتر ميامي عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 18 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري جوّي للنخبة تحت 21
آرسنال ضد بيرنلي
آرسنال
بيرنلي
الجيش ضد فاركو
الجيش
فاركو
الدوري المصري الممتاز
إنتر ميامي ضد بورتلاند تمبرز
إنتر ميامي
بورتلاند تمبرز
الدوري الأمريكي
المقاولون العرب ضد وادي دجلة
المقاولون العرب
وادي دجلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 18 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 18 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 18 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 18 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري جوّي عبر تطبيق "stc tv".

بجانب مباريات إنتر ميامي عبر Apple TV.

شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الإثنين 18 مايو 2026 "18-05-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
آرسنال - بيرنلي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 1عصام الشوالي

دوري جوّي السعودي للشباب - إياب نصف النهائي

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
القادسية - الفتح20:15 السعودية، 21:15 الإمارات   stc tv sports HD

الدوري الأمريكي - الجولة 14

شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - بورتلاند تمبرز01:00 السعودية، 02:00 الإمارات Apple TV

الدوري المصري - الجولة 11 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
طلائع الجيش - فاركو17:00 مصر، 18:00 الإماراتON Sport 1طارق حسن
كهرباء الإسماعيلية - حرس الحدود17:00 مصر، 18:00 الإماراتON Sport Maxمحمد الكواليني
غزل المحلة - الاتحاد20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sport 1بلال علام
المقاولون العرب - وادي دجلة20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sport Maxأيمن الكاشف

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان