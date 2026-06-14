جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة أبرزها مواجهة تونس والسويد، إسبانيا وكاب فيردي وأخيرًا مصر وبلجيكا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 "15-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|كوت ديفوار - الإكوادور
|02:00 السعودية، 03:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|علي محمد علي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|باسم الزير
|السويد - تونس
|05:00 السعودية، 03:00 تونس
|beIN 4K HDR
|عصام الشوالي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|أحمد البلوشي
|إسبانيا - كاب فيردي
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|علي سعيد الكعبي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|محمد بركات
|بلجيكا - مصر
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|علي محمد علي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|حفيظ دراجي