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جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
كوت ديفوار ضد الإكوادور
كوت ديفوار
الإكوادور
السويد ضد تونس
السويد
تونس
إسبانيا ضد كاب فيردي
إسبانيا
كاب فيردي
بلجيكا ضد مصر
بلجيكا
مصر

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة أبرزها مواجهة تونس والسويد، إسبانيا وكاب فيردي وأخيرًا مصر وبلجيكا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 "15-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كوت ديفوار - الإكوادور02:00 السعودية، 03:00 الإمارات beIN 4K HDRعلي محمد علي
beIN Max 1
beIN Max 3باسم الزير
السويد - تونس05:00 السعودية، 03:00 تونس beIN 4K HDRعصام الشوالي
beIN Max 2
beIN Max 4أحمد البلوشي
إسبانيا - كاب فيردي19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN 4K HDRعلي سعيد الكعبي
beIN Max 1
beIN Max 3محمد بركات
بلجيكا - مصر22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN 4K HDRعلي محمد علي
beIN Max 2
beIN Max 4حفيظ دراجي

طالع الجدول الكامل من هنا

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