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Ahli AFC Champions League Elite Trophy 2026Getty
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد دوري جوّي للنخبة عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
الدوري المصري الممتاز
الدوري الإيطالي
الدوري الأمريكي
دوري جوّي للنخبة تحت 21
ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد
ليدز يونايتد
نيوكاسل يونايتد
فياريال ضد ريال بيتيس
فياريال
ريال بيتيس
إنتر ضد أودينيزي
إنتر
أودينيزي

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 حيث  تنطلق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 بجانب ختام جولة عدد من الدوريات الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة مباريات الدروي المصري عن طريق تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027 ودوري جوي.


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جدول مباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 "14-09-2026"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيفيتشي - القوة الجوية16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS 1باسم الزير
الكأس 5محمد السعدي
شباب الأهلي - تراكتور19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 2علي سعيد الكعبي
الكأس 6منتصر الأزهري
الشمال - الاتحاد19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عامر الخوذيري
الكأس 5أحمد الطيب
استقلال طهران - السد21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS 1حسن العيدروس
الكأس 5خالد الحدي
الأهلي - باختاكور21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS 3عبدالله الغامدي
الكأس 6سمير المعيرفي
القادسية - الوصل21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS 4أحمد البلوشي
الكأس 7سمير اليعقوبي

دوري جوّي للنخبة - الجولة 4

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الحزم - الفتح18:50 السعودية، 19:50 الإماراتstc tv sports HD
الاتحاد - القادسية21:00 السعودية، 22:00 الإماراتstc tv sports HD

الدوري الإيطالي - الجولة 4

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كومو - بارما19:30 السعودية، 20:30 الإماراتstc
تورينو - روما19:30 السعودية، 20:30 الإماراتstc
إنتر - أودينيزي21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc

الدوري الإنجليزي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليدز - نيوكاسل يونايتد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فياريال - ريال بيتيس22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 5محمد بركات

الدوري المصري - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
طلائع الجيش - سموحة17:00 مصر، 18:00 الإماراتON Sport Plusمحمد محمود عفيفي
سيراميكا - البنك الأهلي20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sportمؤمن حسن

الدوري التركي - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
غازي عنتاب - فنربخشة20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports 6محمد المبروكي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
البكرية - ضمك18:50 السعودية، 19:50 الإماراتتطبيق ثمانيةسلطان الحربي
العلا - جدة19:05 السعودية، 20:05 الإماراتتطبيق ثمانيةماهر المصطفى
الوحدة - الأخدود19:05 السعودية، 20:05 الإماراتتطبيق ثمانية-
النجمة - الرائد20:20 السعودية، 21:20 الإماراتثمانية 2مشعل الشمري

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