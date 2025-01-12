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Takefusa Kubo Real Sociedad Alex Baena Villarreal(C)Getty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات ولكنها على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 حيث نتابع مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى من جديد، وختام الجولة 19 من الدوري الإسباني عندما يلعب ريال سوسييداد وفياريال، بينما يلعب مونزا مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 "13-01-2025"

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال سوسييداد - فياريال22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مونزا - فيورنتينا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1أحمد الحامد

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