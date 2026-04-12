Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 13 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي ودوري ابطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 "11-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 32 

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فيورنتينا - لاتسيو21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

دوري أبطال آسيا للنخبة - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - الدحيل17:45 السعودية، 18:45 الإماراتbeIN Sports 2حسن العيدروس
الهلال - السد21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 3علي سعيد الكعبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر يونايتد - ليدز22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليفانتي - خيتافي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 2عبدالله الغامدي

دوري جوّي السعودي - ملحق ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نيوم - الاتحاد18:10 السعودية، 19:10 الإماراتstc tv sports
الحزم - الأخدود20:15 السعودية، 21:15 الإماراتstc tv sports

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
البكرية - الأنوار19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانية
الجبلين - الجبيل19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانية
الزلفي - الدرعية20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية

الدوري المصري - الجولة 4 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
غزل المحلة - وادي دجلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1بلال علام
فاركو - حرس الحدود17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport Maxعصام عبده
البنك الأهلي - المقاولون العرب20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد مصطفى عفيفي
طلائع الجيش - بتروجيت20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport Maxطارق حسن

طالع الجدول بالكامل من هنا

