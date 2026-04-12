جدول مباريات اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 13 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي ودوري ابطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 "11-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيورنتينا - لاتسيو 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

دوري أبطال آسيا للنخبة - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأهلي - الدحيل 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات beIN Sports 2 حسن العيدروس الهلال - السد 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 3 علي سعيد الكعبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر يونايتد - ليدز 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفانتي - خيتافي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 2 عبدالله الغامدي

دوري جوّي السعودي - ملحق ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة نيوم - الاتحاد 18:10 السعودية، 19:10 الإمارات stc tv sports الحزم - الأخدود 20:15 السعودية، 21:15 الإمارات stc tv sports

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة البكرية - الأنوار 19:05 السعودية، 20:05 الإمارات ثمانية الجبلين - الجبيل 19:05 السعودية، 20:05 الإمارات ثمانية الزلفي - الدرعية 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية

الدوري المصري - الجولة 4 (مجموعة الهبوط)