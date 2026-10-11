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imago-sport-1084295764.jpgAnadolu Agency
الدوري الإيطالي عبر دوري جوّي للنخبة عبر
مصعب صلاح
ترجمه

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
الدوري المصري الممتاز
باختاكور ضد القادسية
باختاكور
القادسية
دوري أبطال آسيا النخبة
تراكتور ضد الشمال
تراكتور
الشمال
الوصل ضد الأهلي
الوصل
الأهلي
النصر ضد نيفتشي
النصر
نيفتشي
Al Quwa Al Jawiya ضد العين
Al Quwa Al Jawiya
العين
الغرافة ضد الاستقلال
الغرافة
الاستقلال
أتالانتا ضد فينيسيا
أتالانتا
فينيسيا
تورينو ضد أودينيزي
تورينو
أودينيزي
ليفانتي ضد إشبيلية
ليفانتي
إشبيلية
كوفينتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد
كوفينتري سيتي
نيوكاسل يونايتد
مودرن سبورت ضد الشرقية إنبي
مودرن سبورت
الشرقية إنبي
بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا
بيراميدز
سيراميكا كليوباترا
سموحة ضد غزل المحلة
سموحة
غزل المحلة
العدالة ضد الأنوار
العدالة
الأنوار
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
الوحدة ضد الطائي
الوحدة
الطائي
الأهلي تحت 21 ضد الوحدة تحت 21
الأهلي تحت 21
الوحدة تحت 21
دوري جوّي للنخبة تحت 21
أوزبكستان
المملكة العربية السعودية
إيران
قطر
الإمارات العربية المتحدة
العراق
إيطاليا
إسبانيا
إنجلترا
مصر

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتنطلق مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بينما تُستكمل المواجهات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

هذا بجانب بالطبع مباريات الجولة السادسة من دوري جوي للنخبة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة و الإسباني والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، كما أنّstc tv ينقل أيضًا مباريات دوري جوّي للنخبة.

وفيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى السعودي فمنقول عبر ثمانية أما الدوري المصري، فإن قناة أون سبورتس هي الناقل الرسمي.

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قنوات الكأس


قنوات الكأس

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TOD TV


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ثمانية


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جدول مباريات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 "12-10-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 6

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

أتالانتا - فينيسيا

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

stc tv

أحمد الحامد

تورينو - أودينيزي

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

stc tv

فيصل الهندي

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 2

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

باختاكور - القادسية

16:45 السعودية، 17:45 الإمارات

beIN SPORTS 2

باسم الزير

الكأس 5

منتصر الأزهري

الوصل - الأهلي

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

حسن العيدروس

الكأس 6

خالد الحدي

تراكتور - الشمال

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

حفيظ دراجي

الكأس 5

خليل البلوشي

الغرافة - استقلال طهران

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات

beIN SPORTS 2

عامر الخوذيري

الكأس 5

أحمد الطيب

النصر - نيفيتشي

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات

beIN SPORTS 3

عبدالله الغامدي

الكأس 6

سمير المعيرفي

القوة الجوية - العين

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات

beIN SPORTS 4

أحمد البلوشي

الكأس 7

سمير اليعقوبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 6

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

كوفنتري - نيوكاسل

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 8

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

ليفانتي - إشبيلية

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 5

محمد فوزي


دوري جوّي للنخبة - الجولة 6




المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الأهلي - الوحدة

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

stc tv sports

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 7

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

العدالة - الأنوار

17:55 السعودية، 18:55 الإمارات

ثمانية

عبدالإله العمري

النجمة - ضمك

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات

ثمانية

سلطان الحربي

الوحدة - الطائي

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

ثمانية

ماهر المصطفى

الدوري المصري - الجولة 6

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

المقاولون - زد

17:00 مصر، 18:00 الإمارات

ON Sport Plus

طارق الأدور

مودرن سبورت - الشرقية إنبي

17:00 مصر، 18:00 الإمارات

ON Sport Max

زياد الدكروري

بيراميدز - سيراميكا

20:00 مصر، 21:00 الإمارات

ON Sport

عصام عبده

سموحة - غزل المحلة

20:00 مصر، 21:00 الإمارات

ON Sport Max

محمد الشاذلي

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