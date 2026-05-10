جدول مباريات اليوم الإثنين 11 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 11 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 مايو 2026 "011-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة نيوم - الشباب 19:50 السعودية، 20:50 الإمارات ثمانية التعاون - الأهلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق توتنهام - ليدز 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 1 عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - جيرونا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 3 محمد فوزي

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة نابولي - بولونيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

دوري جوّي السعودي للشباب - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفتح - القادسية 20:15 السعودية، 21:15 الإمارات stc tv sports HD

الدوري المغربي - الجولة 20

