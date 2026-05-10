مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري روشن السعودي
دوري جوّي للنخبة تحت 21
توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد
رايو فاليكانو ضد جيرونا
نابولي ضد بولونيا
التعاون ضد الأهلي
نيوم ضد الشباب
الفتح تحت 21 ضد القادسية تحت 21
أولمبيك آسفي ضد الفتح الرباطي
الدوري المغربي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 11 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 11 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 مايو 2026 "011-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نيوم - الشباب19:50 السعودية، 20:50 الإماراتثمانية
التعاون - الأهلي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
توتنهام - ليدز22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 1عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رايو فاييكانو - جيرونا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 3محمد فوزي

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نابولي - بولونيا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

دوري جوّي السعودي للشباب - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفتح - القادسية20:15 السعودية، 21:15 الإمارات   stc tv sports HD

الدوري المغربي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أولمبيك آسفي - الفتح الرباطي17:00 المغرب، 19:00 السعوديةالمغربية الرياضية
يعقوب المنصور - الكوكب المراكشي19:00 المغرب، 21:00 السعودية المغربية الرياضية
نهضة الزمامرة - أولمبيك الدشيرة21:00 المغرب، 23:00 السعودية المغربية الرياضية

