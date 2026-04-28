جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.

بجانب مباريات الدوري المصري على Kora plus أما لقاءات دوري روشن السعودي على تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 "29-04-2026"

دوري أبطال أوروبا -ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيكو مدريد - آرسنال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 HD حفيظ دراجي

دوري روشن السعودي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الرياض - القادسية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية خالد المديفر التعاون - الاتحاد 19:10 السعودية، 20:10 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي النصر - الأهلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية فارس عوض

الدوري المصري - الجولة 7 (مجموعة الهبوط)