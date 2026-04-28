Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
atleti arsenalGetty Images
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
دوري روشن السعودي
الدوري المصري الممتاز

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.

بجانب مباريات الدوري المصري على Kora plus أما لقاءات دوري روشن السعودي على تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 "29-04-2026"

دوري أبطال أوروبا -ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتلتيكو مدريد - آرسنال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1 HDحفيظ دراجي

دوري روشن السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الرياض - القادسية 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانيةخالد المديفر
التعاون - الاتحاد 19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي
النصر - الأهلي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةفارس عوض

الدوري المصري - الجولة 7 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجونة - حرس الحدود 17:00 مصر، 18:00 الإماراتON Sport 1طارق حسن
وادي دجلة - الاتحاد 20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sport 1بلال علام
مودرن سبورت - طلائع الجيش20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sport Maxمؤمن حسن

إعلان