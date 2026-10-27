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Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
الدوري الإيطالي عبر
كريم مليم
ترجمه

جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
دوري أبطال آسيا النخبة
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
كأس رابطة المحترفين
كأس ألمانيا
فينيسيا ضد إنتر
فينيسيا
إنتر
جنوى ضد يوفنتوس
جنوى
يوفنتوس
ميلان ضد بولونيا
ميلان
بولونيا
مانشستر سيتي ضد برايتون
مانشستر سيتي
برايتون
ليفربول ضد تشيلسي
ليفربول
تشيلسي
بايرن ميونخ ضد ماجديبورج
بايرن ميونخ
ماجديبورج
الزمالك ضد المقاولون العرب
الزمالك
المقاولون العرب
الدوري المصري الممتاز
الرجاء البيضاوي ضد حسنية أغادير
الرجاء البيضاوي
حسنية أغادير
الدوري المغربي الممتاز
أوزبكستان
المملكة العربية السعودية
إيران
قطر
الإمارات العربية المتحدة
العراق
إيطاليا
إسبانيا
إنجلترا
مصر
ألمانيا
المغرب
الجزائر
الأردن

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في كأس الرابطة الإنجليزية والدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، وفيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى السعودي فمنقول عبر ثمانية.

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قنوات الكأس


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TOD TV


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جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 "28-10-2026"


الدوري الإيطالي - الجولة 9

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

ميلان - بولونيا

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

stc tv

فارس عوض

بارما - أودينيزي

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

stc tv

أحمد الخير

فينيسا - إنتر

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

stc tv

محمد الشامسي

جنوى - يوفنتوس

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

stc tv

عامر عبد الله

مونزا - نابولي

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

stc tv

عبد الله السعدي


كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الرابع

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

مانشستر سيتي - برايتون

22:30 السعودية، 23:30 الإمارات

beIN SPORTS 3

حفيظ دراجي

سندرلاند - برينتفورد

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

beIN SPORTS 5

منتصر الأزهري

فولهام - كريستال بالاس

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

beIN SPORTS 9

علي محمد علي

بورنموث - أستون فيلا

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

beIN SPORTS 6

محمد بركات

ليفربول - تشيلسي

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

أحمد البلوشي


دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 3

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

جامبا أوساكا - بوريرام

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

محمد نضال

كاشيما أنتلرز - ستيلرز

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

أحمد سوكو


دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 3

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

النهضة - الريان

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

حسن العيدروس

الجزيرة - المحرق

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

أحمد عبده

الفيصلي - التعاون

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات

beIN SPORTS 2

عامر الخوذيري

الخالدية - الوحدة

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات

beIN SPORTS 6

عبد الله الغامدي


دوري أبطال الخليج - الجولة 2

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

أربيل - الاتفاق

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات

الكأس 4

سمير اليعقوبي

شعب حضرموت - الدحيل

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات

الكأس 2

سمير المعيرفي

الزوراء - النصر

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

الكأس 1

محمد السعدي


كأس ألمانيا - الدور الثاني

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

فرايبورج - فولفسبورج

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

أبوظبي الرياضية 1

فيصل الهندي

بادربورن - شتوتجارت

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

أبوظبي الرياضية إكسترا

عيسى الحربين

باير ليفركوزن - نورنبرج

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

أبوظبي الرياضية 2

أحمد الحامد

بايرن ميونخ - مجدبرج

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

أبوظبي الرياضية 1

حازم عبد السلام


الدوري المصري الممتاز - الجولة 8

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

البنك الأهلي - المصري

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

On Sport Max

عصام عبده

الزمالك - المقاولون العرب

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

On Sport

بلال علام


الدوري المغربي - الجولة 5

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

الرجاء - حسنية أكادير

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

المغربية الرياضية

-

الجيش الملكي - اتحاد طنجة

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

المغربية الرياضية

-


دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 9

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

الجندل - ضمك

15:35 السعودية، 16:35 الإمارات

ثمانية 2

منير العتيبي

الجبلين - الرائد

18:05 السعودية، 19:05 الإمارات

ثمانية 2

محمد مصباح

النجمة - الزلفي

18:05 السعودية، 19:05 الإمارات

ثمانية 1

سلطان الحربي


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