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جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
البوسنة والهرسك ضد قطر
البوسنة والهرسك
قطر
كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية
كولومبيا
الكونغو الديمقراطية
سويسرا ضد كندا
سويسرا
كندا
بنما ضد كرواتيا
بنما
كرواتيا

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، وتبدأ بمواجهة بين بنما وكرواتيا ثم مباراة بين كولومبيا والكونغو الديمقراطية ثم مباراة سويسرا وكندا ثم البوسنة ضد قطر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 "24-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بنما - كرواتيا02:00 السعودية، 03:00 الإماراتbeIN 4K HDRعلي محمد علي
beIN Max 1
beIN Max 3عبدالله الغامدي
كولومبيا - الكونغو الديمقراطية05:00 السعودية، 06:00 الإمارات beIN 4K HDRخليل البلوشي
beIN Max 2
beIN Max 4محمد بركات
سويسرا - كندا22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Max 2نوفل باشي
البوسنة والهرسك - قطر22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN 4K HDRحسن العيدروس
beIN Max 1
علي سعيد الكعبي

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