جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 إقامة مواجهتين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويستضيف ملعب الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي، فيما يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره العماني في مواجهة أخرى ضمن منافسات البطولة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة العديد من مباريات عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر قنوات قنوات الكأس والشارقة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 "23-09-2026"





كأس الخليج العربي "خليجي 27" - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق العراق - عمان 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات الشارقة الرياضية محمد الهنائي الكأس 1 أحمد الطيب السعودية - الكويت 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الشارقة الرياضية موسى عيد الكأس 1 خالد الحدي



