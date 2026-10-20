هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
كريم مليم
ترجمه

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

ريال مدريد ضد لايبزيج
بايرن ميونخ ضد آرسنال
الأهلي ضد القناة
إنتر ضد شاختار دونيتسك
القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري الممتاز
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
ريال مدريد
لايبزيج
بايرن ميونخ
آرسنال
إنتر
شاختار دونيتسك
الأهلي
القناة
ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو
ليفانتي
أتلتيك بيلباو
الدوري الإسباني
المملكة العربية السعودية
إيران
قطر
الإمارات العربية المتحدة
العراق
إيطاليا
إسبانيا
إنجلترا
مصر
تركيا
فرنسا
النرويج
ألمانيا
بلجيكا
المغرب
اليونان
سلوفاكيا
أوكرانيا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

أما الدوري المصري فإن أون سبورت هي الناقل الرسمي. وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.


beIN SPORTS CONNECT

beIN SPORTS

شاهد من هنا


قنوات الكأس


قنوات الكأس

شاهد من هنا


TOD TV


TOD TV

شاهد من هنا


stc tv kooora


stc tv

شاهد من هنا


ثمانية


ثمانية

شاهد من هنا


NordVPN logo


Nord VPN

اشترك الآن!


جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 "21-10-2026"


دوري أبطال أوروبا - الجولة 3

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

كومو - مانشستر يونايتد

19:45 السعودية، 20:45 الإمارات

beIN SPORTS 2

خليل البلوشي

بايرن ميونخ - آرسنال

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

حفيظ دراجي

ريال مدريد - لايبزيج

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

علي سعيد الكعبي

إنتر - شاختار

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

عامر الخوذيري

كلوب بروج - لانس

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 8

محمد المبروكي

ريال بيتيس - فينورد

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 6

محمد فوزي


الدوري الإسباني - الجولة 6

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

ليفانتي - أتلتيك بلباو

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

beIN Xtra 1

عبد الله الغامدي


دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 8

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

الجيل - الجندل

17:45 السعودية، 18:45 الإمارات

ثمانية 2

ماهر المصطفى

الأنوار - الوحدة

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات

ثمانية 3

محمد مصباح

جدة - الجبلين

19:50 السعودية، 20:50 الإمارات

ثمانية 1

منير العتيبي


الدوري المصري - الجولة 7

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

غزل المحلة - الاتحاد السكندري

17:00 مصر، 18:00 الإمارات

ON Sport Plus

طارق الأدوار

الأهلي - القناة

20:00 مصر، 21:00 الإمارات

ON Sport

محمد الكواليني

سيراميكا - السويس بتروجيت

20:00 مصر، 21:00 الإمارات

ON Sport Max

طارق حسن


طالع الجدول الكامل من هنا


هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل