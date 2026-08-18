جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 حيث تستمر منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027 وتبدأ مباريات أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني إضافة إلى المباراة الهامة بين برشلونة والأهلي في كأس جوان جامبر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني عبر تطبيق "TOD".

وتنقل مباراة كأس جوان جامبر الودية بين برشلونة والأهلي عبر تطبيق أون سبورت.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 "19-08-2026"

كأس الملك السعودي - دور الـ32

المباراة الموعد القنوات الناقلة ضمك - التعاون 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات ثمانية جدة - الخلود 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات ثمانية العلا - الفتح 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أتلتيكو مدريد - ملقة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 4 عامر الخوذيري

ملحق دوري أبطال أوروبا - الذهاب

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيلتيك - لاسك لينز 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي براتيسلافا - سيليي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 منتصر الأزهري نيميخن - بودو\جليمت 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 عبدالله الغامدي

كأس جوان جامبر 2026