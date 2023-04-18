تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 والقنوات الناقلة في البطولات العربية والأوروبية

تعود متعة كرة القدم في العالم من خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا بمباراتي إياب ربع نهائي المسابقة.

إنتر ميلانو ينتظر بنفيكا، بينما يطمح بايرن ميونخ لقلب الطاولة على مانشستر سيتي في ألمانيا.

أيضًا هناك مباريات عربية على مستوى دوري أدنوك الإماراتي والدوري المصري.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 "19-04-2023"

دوري أبطال أوروبا - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - بنفيكا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بايرن ميونخ - مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة فاركو - غزل المحلة 21:15 مصر، 22:15 السعودية ONTime Sports البنك الأهلي - حرس الحدود 21:15 مصر، 22:15 السعودية ONTime Sports طلائع الجيش - فيوتشر 21:15 مصر، 22:15 السعودية ONTime Sports

دوري أدنوك الإماراتي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة العين - الشارقة 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية أبو ظبي الرياضية الوصل - بني ياس 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية أبو ظبي الرياضية اتحاد كلباء - عجمان 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية أبو ظبي الرياضية