تعود متعة كرة القدم في العالم من خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا بمباراتي إياب ربع نهائي المسابقة.
إنتر ميلانو ينتظر بنفيكا، بينما يطمح بايرن ميونخ لقلب الطاولة على مانشستر سيتي في ألمانيا.
أيضًا هناك مباريات عربية على مستوى دوري أدنوك الإماراتي والدوري المصري.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 "19-04-2023"
دوري أبطال أوروبا - إياب ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إنتر - بنفيكا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|بايرن ميونخ - مانشستر سيتي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري المصري - الجولة 26
المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فاركو - غزل المحلة
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
|البنك الأهلي - حرس الحدود
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
|طلائع الجيش - فيوتشر
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
دوري أدنوك الإماراتي - الجولة 23
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|العين - الشارقة
|22:00 الإمارات، 21:00 السعودية
|أبو ظبي الرياضية
|الوصل - بني ياس
|22:00 الإمارات، 21:00 السعودية
|أبو ظبي الرياضية
|اتحاد كلباء - عجمان
|22:00 الإمارات، 21:00 السعودية
|أبو ظبي الرياضية
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- بطل مصارعة ويحتاج نصيحة للاعتزال .. ردود الأفعال على رونالدو في ديربي الرياض
- سباق العرب في أوروبا | ثورة صلاح ونجم مغربي جديد يظهر في القائمة
- نهاية كارثية لأحلام برشلونة .. ريال مدريد نحو إنهاء الموسم بثلاثية تاريخية!
- فليعترف النصر وقائده كريستيانو رونالدو .. الهلال بعيد بسنين ضوئية حقًا!
- حتى ميزته الأهم فقدها .. رونالدو "العجوز" حضر للسعودية بخفي حنين!