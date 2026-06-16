Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Argentina Algeria(C)Getty Images
إنترنت آمن وسريع باستخدام
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
العراق ضد النرويج
العراق
النرويج
النمسا ضد الأردن
النمسا
الأردن
الأرجنتين ضد الجزائر
الأرجنتين
الجزائر
البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية
البرتغال
الكونغو الديمقراطية
إنجلترا ضد كرواتيا
إنجلترا
كرواتيا

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة أبرزها مواجهة الأرجنتين مع الجزائر والبرتغال مع الكونغو إلى جانب مباراتين قويتين للمنتخبين العربيين الأردن والعراق.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 "17-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العراق - النرويج01:00 السعودية والعراق، 02:00 الإمارات beIN 4K HDRعصام الشوالي
beIN Max 2
beIN Max 4
الأرجننين - الجزائر04:00 السعودية، 02:00 الجزائر beIN 4K HDRحفيظ دراجي
beIN Max 1
beIN Max 3عامر الخوذيري
النمسا - الأردن07:00 السعودية والأردن 08:00 الإمارات beIN 4K HDRخليل البلوشي
beIN Max 2
beIN Max 4علي محمد علي
البرتغال - الكونغو الديمقراطية20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN 4K HDRحفيظ دراجي
beIN Max 1
beIN Max 3عبدالله الغامدي
إنجلترا - كرواتيا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN 4K HDRعلي سعيد الكعبي
beIN Max 2
beIN Max 4جواد بدة

طالع الجدول الكامل من هنا

إعلان