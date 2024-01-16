جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
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كأس آسياكأس أمم إفريقياكأس ملك اسبانياكأس الاتحاد الانجليزي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، ونتابع فيها انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب القطري وجهاً لوجه بمنتخب طاجيكستان، وكذلك يصطدم منتخب لبنان بنظيره الصيني.

أما على مستوى كأس إفريقيا، فالمنتخب المغربي المرشح الأول للقب يفتتح مشاركاته في البطولة بمواجهة تنزانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 "17-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لبنان - الصين14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		حفيظ دراجي
قطر - طاجيكستان17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		حسن العيدروس

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
المغرب - تنزانيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 1جواد بدة
الكونغو - زامبيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1أحمد عبده

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إيفرتون - كريستال بالاس22:45 السعودية، 21:45 مصرTOD-
بريستول روفرز - نورويتش سيتي22:45 السعودية، 21:45 مصرTOD-
بلاكبول - نوتنجهام فوريست22:45 السعودية، 21:45 مصرTOD
BeIN Sports HD 1		أحمد البلوشي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فالنسيا - سيلتا فيجو22:00 السعودية، 21:00 مصرSSCمحمد حسين
أوساسونا - ريال سوسييداد23:00 السعودية، 22:00 مصرSSCعلي آل المحسن
جيرونا - رايو فاييكانو23:30 السعودية، 22:30 مصرSSCحاتم بطيشة

كأس الرابطة المصرية - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
البنك الأهلي - المصري البورسعيدي16:00 السعودية، 15:00 مصرOnTime Sports 2طارق الأدور
إنبي - الداخلية18:00 السعودية، 17:00 مصرOnTime Sports 2محمد الغياتي
الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا18:00 السعودية، 17:00 مصرOnTime Sports 1محمد الكواليني

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