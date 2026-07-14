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جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
إنجلترا ضد الأرجنتين
إنجلترا
الأرجنتين

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في نصف نهائي كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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إنجلترا
إنجلترا
الأرجنتين crest
الأرجنتين
الأرجنتين

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 "15-07-2026"

كأس العالم 2026 - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إنجلترا - الأرجنتين22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORTS Max 1علي سعيد الكعبي
beIN SPORTS Max 2حفيظ دراجي
beIN SPORTS Max 3خليل البلوشي
beIN SPORTS Max 4أحمد البلوشي

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