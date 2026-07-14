جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في نصف نهائي كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 "15-07-2026"

كأس العالم 2026 - نصف النهائي