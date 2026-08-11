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psg aston villaGetty Images
مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

وديات الأندية
القنوات الناقلة
باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا
باريس سان جيرمان
أستون فيلا
السوبر الأوروبي
ديبورتيفو لاكورنيا ضد ريال مدريد
ديبورتيفو لاكورنيا
ريال مدريد
آرسنال ضد كومو
آرسنال
كومو
مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد
مانشستر يونايتد
ليدز يونايتد

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في مباريات الأندية الأوروبية الكبرى المرتقبة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 حيث تقام واحدة من أهم المباريات في أوروبا وهي السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026؟

شاهد مباراة السوبر الأوروبي 2026 عن طريق تطبيق "TOD".

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 "12-08-2026"

السوبر الأوروبي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باريس سان جيرمان - أستون فيلا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس
beIN Sports 2عصام الشوالي

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بادلونا - الأهلي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتغير مذاع 
آرسنال - كومو21:30 السعودية، 22:30 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1 
مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد18:00 السعودية، 19:00 الإماراتمرايا 2موسى عيد
ديببورتيفو لاكورونيا - ريال مدريد20:00 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1-

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