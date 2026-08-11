جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في مباريات الأندية الأوروبية الكبرى المرتقبة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 حيث تقام واحدة من أهم المباريات في أوروبا وهي السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 "12-08-2026"

السوبر الأوروبي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باريس سان جيرمان - أستون فيلا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس beIN Sports 2 عصام الشوالي

مباريات ودية - أندية