جدول مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في الاستعدادات الودية للأندية الأوروبية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 حيث تقام مباريات ودية قوية استعدادا للموسم الجديد كما تقام مباريات الجولة الثانية من كأس الدوريات الأمريكية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

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جدول مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 "09-08-2026"

كأس الدوريات الأمريكية - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر ميامي - مونتيري 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات Apple TV

مباريات ودية - أندية