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Lionel Messi - Inter Miami 2026Getty
مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

وديات الأندية
القنوات الناقلة
إنتر ميامي ضد مونتيري
إنتر ميامي
مونتيري
كأس الدوريات الأمريكية
جوهور دار التعظيم ضد تشيلسي
جوهور دار التعظيم
تشيلسي
ليفربول ضد موناكو
ليفربول
موناكو
آرسنال ضد بوروسيا دورتموند
آرسنال
بوروسيا دورتموند
مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد
مانشستر سيتي
أتلتيكو مدريد

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في الاستعدادات الودية للأندية الأوروبية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 حيث تقام مباريات ودية قوية استعدادا للموسم الجديد كما تقام مباريات الجولة الثانية من كأس الدوريات الأمريكية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

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جدول مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 "09-08-2026"

كأس الدوريات الأمريكية - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميامي - مونتيري03:00 السعودية، 04:00 الإماراتApple TV

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد14:00 السعودية، 15:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين
تشيلسي - جوهور دار التعظيم15:00 السعودية، 16:00 الإماراتمرايا 2سالم السالمي
آرسنال - دورتموند16:00 السعودية، 17:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1-
ليفربول - موناكو16:30 السعودية، 17:30 الإماراتمرايا 2موسى عيد

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