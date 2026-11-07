جدول مباريات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة في الدوريات العالمية والمسابقات القارية.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والإيطالي والإنجليزي، وكذلك على مستوى السوبر الأفريقي والدوري الأمريكي ودوري الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي والسوبر الأفريقي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

وفيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى السعودي يمكن المشاهدة عبر تطبيق ثمانية.

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

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جدول مباريات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 "08-11-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برايتون - برينتفورد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 4 علي محمد علي كريستال بالاس - ليفربول 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي إبسويتش تاون - بورنموث 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN XTRA 1 محمد نضال سندرلاند - تشيلسي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 3 عصام الشوالي مانشستر يونايتد - أستون فيلا 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إلتشي - ريال بيتيس 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 6 منتصر الأزهري ريال سوسييداد - رايو فاييكانو 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN XTRA 6 محمد المبروكي سيلتا فيجو - ليفانتي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN XTRA 1 محمد اليعقوبي فياريال - خيتافي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 6 جواد بدة أتلتيكو مدريد - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 11

الدوري الفرنسي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رين - ليل 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 6 عامر الخوذيري أنجيه - نيس 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 4 عبدالله الغامدي بريست - ليون 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي لوهافر - لوريان 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN XTRA 5 أحمد عبده لومان - موناكو 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات لانس - مارسيليا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة كولن - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة فرايبورج - أونيون برلين 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC شاهد رياضة هوفنهايم - شالكه 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات MBC شاهد رياضة

كأس السوبر الأفريقي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق صن داونز - اتحاد العاصمة 16:00 السعودية، 14:00 الجزائر beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي

الدوري الأمريكي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - تشارلوت إفي سي 00:00 السعودية، 01:00 الإمارات Apple TV

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة ضمك - الأنوار 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات ثمانية الطائي - الرائد 18:05 السعودية، 19:05 الإمارات ثمانية الأخدود - الجبلين 18:20 السعودية، 19:20 الإمارات ثمانية الوحدة - الجيل 19:35 السعودية، 20:35 الإمارات ثمانية

كأس مصر - دور الـ32