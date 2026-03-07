Goal.com
جدول مباريات اليوم الأحد 8 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 8 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 8 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 8 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 8 مارس 2026 "08-03-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 18

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الاتفاق - الرائد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 4فهد إبراهيم
الاتحاد - البكيرية22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 3أحمد النفيسة

الدوري الإيطالي - الجولة 28 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليتشي - كريمونيزي 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv-
فيورنتينا - بارما 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv-
بولونيا - هيلاس فيرونا 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv-
جنوى - روما 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tvعبدالله السعدي
ميلان - إنتر22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvعامر عبدالله

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فولهام - ساوثهامتون15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN Sports 1محمد المبروكي
بورت فايل - سندرلاند16:30 السعودية، 17:30 الإماراتbeIN Sports 5عامر الخوذيري
ليدز يونايتد - نورويتش سيتي19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فياريال - إلتشي 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 2بكر علوان
خيتافي - ريال بيتيس 18:15 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 2محمد السعدي
إشبيلية - رايو فاييكانو 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 2أحمد عبده
فالنسيا - ديبورتيفو ألافيس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 2عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لانس - ميتز 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 3نوفل باشي
بريست - لوهافر 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 6أحمد سوكو
ليل - لوريان 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 4عبدالله الغامدي
نيس - رين 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 2أحمد البلوشي
ليون - باريس إف سي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 3محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سانت باولي - أينتراخت فرانكفورت17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
أونيون برلين - فيردر بريمن19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أبها - الجبيل 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
الطائي - الأنوار 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
جدة - العلا 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
العروبة - العربي 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
الزلفي - الوحدة21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية

