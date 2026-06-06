جدول مباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم، والتي ستكون المواجهات القوية حاضرة بها.
ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 6 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2026؟
يمكن متابعة المباريات الودية الدولية عبر تطبيق TOD وكورة بلس.
وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.
جدول مباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2026 "07-06-2026"
مباريات ودية - منتخبات
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعلق
|مصر - البرازيل
|01:00 مصر والسعودية، 02:00 الإمارات
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبدالله
|أبو ظبي الرياضية إكسترا
|عيسى الحربين
|أون سبورتس 1
|بلال علام
|أون سبورتس ماكس
|أيمن الكاشف
|الأرجنتين - هندوراس
|02:00 السعودية، 03:00 الإمارات
|أبو ظبي الرياضية 2
|محمد الشامسي
|فيصل الهندي
|الدنمارك - أوكرانيا
|19:30 السعودية، 20:30 الإمارات
|beIN Sport 2
|عبدالله الغامدي
|كرواتيا - سلوفينيا
|21:45 السعودية، 22:45 الإمارات
|beIN Sport 2
|عامر الخوذيري
|اليونان - إيطاليا
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sport 4
|علي محمد علي
|المغرب - النرويج
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|المغربية الرياضية
|-