جدول مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري الإنجليزي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 حيث نتابع تكملة الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الذي يحفل بالعديد من ملامح الإثارة هذا الموسم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 "31-12-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق فولهام - آرسنال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي توتنهام - بورنموث 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 محمد بركات

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