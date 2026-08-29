يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 حيث تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2026-2027 وتستمر مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والدوري الإيطالي كما تقام مباريات هامة في الدوري الألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027.

وينقل الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.





جدول مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 "23-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الحزم - الشباب 19:05 السعودية، 20:05 الإمارات ثمانية 2 سعد يحيى القادسية - الفيصلي 20:50 السعودية، 21:50 الإمارات ثمانية 1 مشاري القرني

الدوري الإيطالي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة نابولي - كومو 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc كالياري - إنتر 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc لاتسيو - جنوى 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تشيلسي - برايتون 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي ليدز يونايتد - برينتفورد 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد المبروكي سندرلاند - فولهام 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 3 نوفل باشي مانشستر يونايتد - إبسويتش تاون 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مدريد - ملقا 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 2 خليل البلوشي ديبورتيفو لاكورونيا - فالنسيا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 4 أحمد عبده سيلتا فيجو - أتلتيك بيلباو 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN Sports 3 عبدالله الغامدي

الدوري الفرنسي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باريس إف سي - نيس 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 5 أحمد البلوشي رين - لومان 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 5 محمد بركات موناكو - مارسيليا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 5 علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة فرايبورج - فيردر بريمن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد أوجسبورج - شالكه 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات MBC Action

الدوري الأمريكي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - مونتريال 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات Apple TV

دوري جوّي للنخبة - الجولة 2