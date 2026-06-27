جدول مباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2026، وختام مرحلة المجموعات في كأس العالم، كما تبدأ مباريات دور الـ 32 في مساء اليوم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

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يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2026 "28-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بنما - إنجلترا 00:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Max 1 عصام الشوالي كرواتيا - غانا 00:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Max 2 عامر الخوذيري كولومبيا - البرتغال 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات beIN Max 3 علي سعيد الكعبي الكونغو - أوزباكستان 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات beIN Max 4 محمد بركات الأردن - الأرجنتين 05:00 الأردن، 06:00 الإمارات beIN FIFA WORLD CUP حسن العيدروس beIN Max 1 الجزائر - النمسا 05:00 السعودية، 03:00 الجزائر beIN Max 2 حفيظ دراجي

كأس العالم 2026 - دور الـ 32