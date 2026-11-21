يشهد اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات القوية مع عودة الأندية للعب بعد التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، كما يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

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جدول مباريات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 "22-11-2026"



الدوري الإنجليزي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق هال سيتي - برايتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 5 حسن العيدروس ليفربول - مانشستر يونايتد 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 عصام الشوالي



الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برشلونة - فياريال 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 1 خليل البلوشي راسينج - ريال سوسيداد 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد المبروكي أوساسونا - ملقا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 2 منتصر الأزهري خيتافي - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 لم يعلن

الدوري الإيطالي - الجولة 12

الدوري الفرنسي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نادي باريس - أنجيه 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عبدالله الغامدي لوريان - رين 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 4 جواد بدة مارسيليا - لو مان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد بركات



الدوري الألماني - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة أوجسبورج - ماينز 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة فيردر بريمن - هامبورج 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات MBC شاهد رياضة



الدوري التركي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق قونيا سبور - بشكتاش 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 2 سمير اليعقوبي طرابزون سبور - أيوب سبور 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد البلوشي



الدوري الأمريكي - دور الـ 16 "مباراة الذهاب"