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جدول مباريات اليوم الأحد 19 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين

تعرف على مباريات اليوم الأحد 19 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 19 يوليو 2026 في نصف نهائي كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 19 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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كأس العالم
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
الأرجنتين crest
الأرجنتين
الأرجنتين

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جدول مباريات اليوم الأحد 19 يوليو 2026 "19-07-2026"

كأس العالم 2026 - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرنسا - إنجلترا00:00 السعودية، 01:00 الإماراتbeIN SPORTS Max 1عصام الشوالي
beIN SPORTS Max 2علي سعيد الكعبي
beIN SPORTS Max 3حفيظ دراجي
beIN SPORTS Max 4حسن العيدروس

طالع الجدول الكامل من هنا

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