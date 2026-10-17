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Dominic Calvert-Lewin Bruno Fernandes Leeds Manchester UnitedGetty/GOAL
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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
الزمالك
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
الوداد الرياضي ضد أمل تيزنيت
الوداد الرياضي
أمل تيزنيت
الدوري المغربي الممتاز
إسبانيا
المملكة العربية السعودية
ألمانيا
فرنسا
إنجلترا
إيطاليا
الولايات المتحدة
المغرب

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي.


وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

وفيما يتعلق بالدوري المغربي، فإن قناة المغربية الرياضية هي الناقل الرسمي.

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

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جدول مباريات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 "18-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الفتح - الخليج

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

ثمانية

الدوري الإنجليزي - الجولة 7


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

بورنموث - سندرلاند

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

علي محمد علي

برايتون - كريستال بالاس

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

أحمد البلوشي

ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

عصام الشوالي

نوتنجهام فورست - آرسنال

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات

beIN SPORTS 1

علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 9


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

أوساسونا - راسينج سانتاندير

15:00 السعودية، 16:30 الإمارات

beIN SPORTS 5

محمد نضال

سيلتا فيجو - ديبورتيفو ألافيس

17:15 السعودية، 18:15 الإمارات

beIN XTRA 1

عبد الله الغامدي

ملقا - ريال سوسييداد

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

beIN SPORTS 2

سمير اليعقوبي

ريال مدريد - إشبيلية

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

حسن العيدروس


الدوري الإيطالي - الجولة 7


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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

أودينيزي - ليتشي

13:30 السعودية، 14:30 الإمارات

stc tv

أحمد الخير

فيورنتينا - كومو

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

stc tv

فيصل الهندي

ميلان - أتالانتا

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

stc tv

عيسى الحربين

يوفنتوس - لاتسيو

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

stc tv

فارس عوض


الدوري الفرنسي - الجولة 7


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

أنجيه - مارسيليا

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

عامر الخوذيري

لوهافر - أوكسير

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات

beIN SPORTS 4

محمد السعدي

لوريان - موناكو

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات

beIN XTRA 2

أحمد عبده

باريس إف سي - رين

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات

beIN SPORTS 3

محمد المبروكي

ليون - نيس

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN SPORTS 4

جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 7


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

باير ليفركوزن - فرايبورج

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

رياض الحمروني

بوروسيا مونشنجلادباخ - هوفنهايم

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

أحمد النفيسة

الدوري الأمريكي - الجولة 30

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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

أتالانتا يونايتد - إنتر ميامي

02:30 السعودية، 03:30 الإمارات

Apple TV

الدوري المغربي - الجولة 4


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

وداد تمارة - الكوكب المراكشي

19:00 المغرب، 21:00 السعودية

المغربية الرياضية

الوداد - أمل تزنيت

21:00 المغرب، 23:00 السعودية

المغربية الرياضية

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