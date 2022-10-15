جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في البطولات الأوروبية ودوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في الدوريات الأوروبية ودوري روشن السعودي، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

قمم رياضية في يوم كروي استثنائي، هذا ما سيكون عليه الحال لدى كل المتابعين لمباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022.

قمتان على أعلى مستوى في إسبانيا وإنجلترا، برشلونة يحل ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو لحساب الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني.

مانشستر سيتي بدوره سيحاول الفتك بليفربول والفوز عليه في عقر داره بملعب أنفيلد حين يحل عليه ضيفًا ثقيلًا أيضًا، وعين بيب جوارديولا على مواصلة الطريق نحو الصدارة.

فيما توجد هناك قمة رائعة في فرنسا بين كل من باريس سان جيرمان ومارسيليا اللذين يقدمان أفضل العروض في الليج آ.

دوري روشن السعودي ستكون به 5 مباريات قوية للغاية، أهمها نزال الاتحاد والوحدة والنصر والفيحاء، بينما يطمح الأهلي لمواصلة الانتصارات في دوري يلو حين يواجه الرياض.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 "16-10-2022"

الدوري الإسباني – الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - ريال سوسييداد 14:00 مصر 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - برشلونة 16:15 مصر 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 إسبانيول - بلد الوليد 18:30 مصر 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - ألميريا 21:00 مصر 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي – الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - تشيلسي 15:00 مصر 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليدز يونايتد - آرسنال 15:00 مصر 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مانشستر يونايتد - نيوكاسل 15:00 مصر 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ساوثامبتون - وست هام 15:00 مصر 16:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ليفربول - مانشستر سيتي 17:30 مصر 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 English

الدوري الإيطالي – الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر ميلانو - ساليرنيتانا 12:30 مصر 13:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 لاتسيو - أودينيزي 15:00 مصر 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 سبيزيا - كريمونيزي 15:00 مصر 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 2 نابولي - بولونيا 18:00 مصر 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 هيلاس فيرونا - ميلان 20:45 مصر 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة كولن - أوجسبورج 15:30 مصر 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 أونيون برلين - بوروسيا دورتموند 17:30 مصر 18:30 السعودية beIN Sports HD 6 بايرن ميونخ - فرايبورج 19:30 مصر 20:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي – الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة رين - ليون 15:00 مصر 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 موناكو - كليرمون فوت 17:05 مصر 18:05 السعودية beIN Sports HD 2 باريس سان جيرمان - مارسيليا 20:45 مصر 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري روشن السعودي – الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - الفيحاء 17:45 السعودية 16:45 مصر شاهد VIP الباطن - أبها 17:45 السعودية 16:45 مصر شاهد VIP الاتفاق - التعاون 20:30 السعودية 19:30 مصر شاهد VIP العدالة - ضمك 20:30 السعودية 19:30 مصر شاهد VIP الاتحاد - الوحدة 20:30 السعودية 19:30 مصر شاهد VIP

دوري يلو السعودي – الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الرياض 20:30 السعودية 19:30 مصر السعودية الرياضية

دوري أبطال إفريقيا – الدور الثاني

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - يانج أفريكانز 20:00 مصر 21:00 السعودية الملاعب الرياضية السودانية الوداد - ريفرز يونايتد 21:00 مصر 22:00 السعودية Arryadia SD/HD

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