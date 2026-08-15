جدول مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تبدأ بها المنافسات الأوروبية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 حيث تستمر انطلاقة مباريات الموسم الجديد في الدوري الإسباني وتقام مباراتان هامتان لحساب الدرع الخيرية والسوبر الفرنسي كما تنطلق منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

تذاع مباريات الدوري الإسباني وكأس الدرع الخيرية والسوبر الفرنسي عبر قنوات بي إن سبورتس وتطبيقها الخاص "TOD".

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 "16-08-2026"

كأس الملك السعودي - دور الـ32

المباراة الموعد القنوات الناقلة البكيرية - الحزم 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات ثمانية العروبة - أبها 19:40 السعودية، 20:40 الإمارات ثمانية الوحدة - الشباب 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدرع الخيرية - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آرسنال - مانشستر سيتي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس

السوبر الفرنسي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - لانس 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق راسينج سانتاندير - فياريال 18:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 3 عامر الخوذيري إسبانيول - ليفانتي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports 2 محمد نضال

كأس إيطاليا - الدور الأول

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لاتسيو - مانتوفا 22:15 السعودية، 23:15 الإمارات MBC Action محمد أبو كبدة

الدوري التركي - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بشكتاش - أيوب سبور 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات beIN Sports 3 نوفل باشي

الدوري الأمريكي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة ناشفيل - إنتر ميامي 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات Apple TV

مباريات ودية - أندية