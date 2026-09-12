جدول مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 حيث تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2026-2027 ودوري الدرجة الأولى وتستمر مباريات الجولة الجديدة في الدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والألماني والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 ودوري الدرجة الأولى.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عن طريق تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027 ودوري جوي.

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.





جدول مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 "13-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيوم - الفتح 19:20 السعودية، 20:20 الإمارات ثمانية 2 سعد يحيى الدرعية - أبها 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 مشاري القرني الرياض - الخلود 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 3 راشد الدوسري

دوري جوّي للنخبة - الجولة 4

الدوري الإيطالي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليتشي - مونزا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc نابولي - بولونيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc ساسوولو - يوفنتوس 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc

الدوري الإنجليزي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كوفنتري سيتي - برايتون 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد بركات مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيلتا فيجو - ملقا 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports 5 أحمد عبده ليفانتي - برشلونة 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN Sports 2 عصام الشوالي خيتافي - ديبورتيفو لاكورونيا 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 5 حسن العيدروس ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 خليل البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليل - تروا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 3 محمد المبروكي لومان - لانس 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 3 نوفل باشي بريست - باريس سان جيرمان 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي

دوري أبطال أفريقيا - إياب الإقصائيات

المباراة الموعد القنوات الناقلة بيراميدز - جورماهيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات On Sport

الدوري الأمريكي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - ناشفيل 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات Apple TV

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 5