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شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد إنتر ميامي عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
الدوري المصري الممتاز
الدوري الإيطالي
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
دوري جوّي للنخبة تحت 21
بيراميدز ضد غور ماهيا
بيراميدز
غور ماهيا
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 حيث تستمر  منافسات دوري روشن السعودي 2026-2027 ودوري الدرجة الأولى وتستمر مباريات الجولة الجديدة في الدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والألماني والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 ودوري الدرجة الأولى.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عن طريق تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027 ودوري جوي.

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


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جدول مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 "13-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيوم - الفتح 19:20 السعودية، 20:20 الإماراتثمانية 2سعد يحيى
الدرعية - أبها 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 1مشاري القرني
الرياض - الخلود21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 3راشد الدوسري

دوري جوّي للنخبة - الجولة 4

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الاتفاق - الوحدة 18:25 السعودية، 19:25 الإماراتstc tv sports HD
النصر - الفيحاء 18:35 السعودية، 19:35 الإماراتstc tv sports HD
الأهلي - الوطن 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتstc tv sports HD
الهلال - نيوم21:00 السعودية، 22:00 الإماراتstc tv sports HD

الدوري الإيطالي - الجولة 4

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ليتشي - مونزا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc
نابولي - بولونيا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc
ساسوولو - يوفنتوس21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc

الدوري الإنجليزي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كوفنتري سيتي - برايتون16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 4محمد بركات
مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي18:30 السعودية، 19:30 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - ملقا 15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN Sports 5أحمد عبده
ليفانتي - برشلونة 17:15 السعودية، 18:15 الإماراتbeIN Sports 2عصام الشوالي
خيتافي - ديبورتيفو لاكورونيا 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 5حسن العيدروس
ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3خليل البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليل - تروا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 3محمد المبروكي
لومان - لانس 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Sports 3نوفل باشي
بريست - باريس سان جيرمان21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 1أحمد البلوشي

دوري أبطال أفريقيا - إياب الإقصائيات

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بيراميدز - جورماهيا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتOn Sport

الدوري الأمريكي - الجولة 25

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - ناشفيل02:30 السعودية، 03:30 الإماراتApple TV

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
هجر - الجبلين 18:30 السعودية، 19:30 الإماراتثمانية
الصقر - الأنوار 18:50 السعودية، 19:50 الإماراتثمانية
الطائي - الزلفي20:20 السعودية، 21:20 الإماراتثمانية

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