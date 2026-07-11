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جدول مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
الأرجنتين ضد سويسرا
الأرجنتين
سويسرا

تعرف على مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2026 في ربع نهائي كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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الأرجنتين
الأرجنتين
سويسرا crest
سويسرا
سويسرا

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جدول مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2026 "12-07-2026"

كأس العالم 2026 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأرجنتين - سويسرا04:00 السعودية، 05:00 الإماراتbeIN Max 2عصام الشوالي
beIN Max 4أحمد البلوشي

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